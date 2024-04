Lors de son passage en confé­rence de presse après avoir été élu meilleur sportif de l’année lors de la céré­monie des Laureus World Sports Awards 2024 orga­nisés à Madrid ce lundi soir, Novak Djokovic a été inter­rogé sur Rafael Nadal et s’il était heureux de le voir à nouveau sur les courts.

Et la réponse du numéro 1 mondial force le respect.

« Voir Rafa conti­nuer à jouer me rend heureux. J’ai beau­coup de respect pour Rafa. Rafa est une bonne personne, une légende de notre sport et le rival le plus impor­tant de ma carrière. Au début de l’année, en Australie, j’ai dit que j’es­pé­rais voir Rafa parti­ciper à au moins un ou deux tour­nois cette saison et j’es­père, à titre indi­vi­duel, que je pourrai jouer contre lui au moins une fois de plus. Pour l’ins­tant, nous ne pouvons rien prédire mais c’est incroyable tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière, en tant qu’ath­lète mais aussi avec sa femme, avec sa famille et sa Fondation. Il a inspiré de nombreux jeunes en Espagne mais aussi dans le monde entier. C’est pour­quoi j’ai beau­coup de respect pour lui. »