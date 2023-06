Alors que Novak Djokovic n’est plus qu’à un set d’un 23e titre du Grand Chelem et du bonheur ultime, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Amazon Prime et qui s’est incliné face au Serbe lors de son tout premier sacre en Grand Chelem sur l’Open d’Australie 2008, a reconnu être un peu ému de le voir dans une telle posi­tion face à l’his­toire de son sport.

« Djokovic n’a jamais été aussi proche de son rêve ultime. Et ça me fait quelque chose aussi, évidem­ment que ça me fait quelques chose puisque j’ai vu un peu toute cette ascen­sion qui a été soudaine et un peu impro­bable dans les années 2009 où tout d’un coup il est devenu presque invin­cible, et depuis cela, il ne s’est jamais arrêté de gagner et là il continue et c’est vrai­ment impres­sion­nant. Il aura fait ce que personne n’a fait. »