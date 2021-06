Dans cette finale franco‐française, c’est Lucas Van Assche qui s’impose contre Arthur Fils (6–4, 6–2) et succède à Dominic Stricker, vain­queur l’année dernière. A 17 ans, il devient le 14ème Français à remporter le titre chez les juniors porte d’Auteuil et rejoint notam­ment Geoffrey Blancaneaux, vain­queur en 2016, et aujourd’hui 319ème mondial, mais aussi Gaël Monfils (2004) et Richard Gasquet (2002).

Luca Van Assche a sorti une grosse pres­ta­tion. Tête de série 14, il n’a eu besoin que de 1h04 pour disposer de son adversaire.

En tout cas, le tennis fran­çais peut se réjouir de cette finale 100% trico­lore (les demies l’étaient aussi) même si une grande carrière chez les juniors n’est pas auto­ma­ti­que­ment syno­nyme d’une grande réus­site chez les professionnels…