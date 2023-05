Auteur d’un début de saison 2023 parti­cu­liè­re­ment inté­res­sant (fina­liste face à Djokovic à Adélaïde et quart de fina­liste à l’Open d’Australie), Sebastian Korda a connu un gros coup d’arrêt après cet épisode austra­lien à cause d’une bles­sure au poignet.

Battu pour ses retours sur les Masters 1000 de Madrid et Rome, l’Américain de 22 ans s’est imposé ce dimanche au premier tour de Roland‐Garros face à son compa­triote Mackenzie McDonald (6−4, 7–5, 6–4). Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuel 29e joueur mondial a notam­ment révélé qu’il en avait profité pour travailler énor­mé­ment en dehors du court jusqu’à prendre 7 kilos de masse muscu­laire. Rien que ça.

« J’ai étoffé mon équipe (l’ar­rivée du prépa­ra­teur physique Jez Green dans son staff, ndlr), je me suis mis au vert. J’ai gagné en muscles. J’ai pris 7 kilos de muscles. J’essaie de revenir au top. Cela fait peu de temps depuis mon retour à Madrid et Rome. J’essaie de retrouver mes repères. Je vis au jour le jour. Il m’a fallu 2–3 mois avant de toucher une raquette. J’ai ressenti encore un peu de douleur à Madrid. Et Rome, je dois dire, c’était le premier tournoi où je n’ai plus rien ressenti. C’est très positif pour moi. Je ne ressens plus aucune douleur. J’apprends à jouer à nouveau. »