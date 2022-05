Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou a donné ses quatre favoris pour Roland‐Garros : Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Pour l’en­traî­neur de Simona Halep, le numéro 1 mondial joue parti­cu­liè­re­ment gros cette année à Paris où il va tenter de conserver son titre.

« Il y aura d’énormes enjeux pour Djokovic à Roland Garros cette année. Il a dominé plusieurs tour­nois du Grand Chelem l’année dernière, et ce sera son premier Majeur en 2022. S’il gagne, il égalera Rafa dans la course GOAT avec 21 (titres du Grand Chelem, ndlr) et sera en excel­lente posi­tion pour prendre la tête », a estimé Mouratoglou.