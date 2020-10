En conférence de presse après sa victoire tranquille, Rafael Nadal était en grande forme. Et les journalistes aussi. L’un d’eux a demandé à l’Espagnol s’il aimait danser, parce qu’il en avait donner l’impression lorsqu’il se déplaçait pour chercher la balle avec les bourrasques de vent.

La réponse du deuxième joueur mondial est tout aussi marrante.

« Oui, après quelques shots de tequila, je me mets à danser, sans tequila c’est plus difficile, a ironisé Rafa, avant de redevenir sérieux. Étant donné le vent que nous avions aujourd’hui, il n’était pas facile de savoir où atterrira la balle. Il faut être prêt à tout. Il faut être rapide. Il faut avoir le bon état d’esprit, la bonne préparation physique pour relancer la balle. Et pour réagir aux mouvements de la balle, il faut rester concentré et bien comprendre que lors d’une journée comme celle-ci, on commet parfois des erreurs. »