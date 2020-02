Dans des propos relayés par TennisHead, Lleyton Hewitt estime que deux joueurs sont en mesure de mettre à mal la domination de Rafael Nadal du côté de la Porte d’Auteuil pour Roland-Garros en mai prochain. « Novak Djokovic peut totalement gagner à Paris. Dominic Thiem va aussi être une véritable menace à Roland-Garros, a commenté l’Australien. La manière dont Novak se déplace, glisse sur terre battue, le fait qu’il a déjà gagné et qu’il est très fort en cinq sets, il constituera toujours une menace. On peut dire dès maintenant que les deux finalistes de l’Open d’Australie et Rafael Nadal sont les trois favoris de Roland-Garros.« Difficile de contredire l’ancien numéro 1 mondial qui ne se mouille pas vraiment sur ce pronostique.