Diego Schwartzman adopte la méthode Adrian Mannarino. Il n’a même pas pris connais­sance du tirage au sort de ce Roland‐Garros 2022. Alors lors­qu’un jour­na­liste allait lui poser une ques­tion sur Rafael Nadal, après sa victoire au 1er tour contre Andrey Kuznetsov (6–3, 1–6, 6–4, 6–2), l’Argentin l’a vite interrompu.

« Attention de ne pas me parler du tableau ! Je ne connais pas le tableau. Ne me parlez pas du tableau, a prévenu El Peque, avant de révéler ce qu’il avait entendu, en se trom­pant puisque Rafa se situe dans la partie haute, avec lui, même s’il ne peut le jouer qu’en quarts de finale. Je n’ai pas regardé le tableau. Je ne sais pas du tout qui est de mon côté du tableau. Mais ici, il y a les meilleurs qui jouent. Chaque match est un match diffi­cile à jouer. Je crois que Rafa est dans la partie basse du tableau. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr de s’il est proche de moi ou pas. »

Schwartzman pour­rait retrouver Novak Djokovic en huitièmes de finale.