Fort de son premier succès en Grand Chelem, Dominic Thiem est prêt à enchaîner à Roland-Garros. Il assure que tous ses pépins seront soignés. Et il jouera avec plus de décontraction à Paris, où il a déjà disputé deux finales…

« Je pense que physiquement je serai à 100 %. J’aurai suffisamment de temps pour me remettre de tous les problèmes que j’ai eus. La question est de savoir comment je vais gérer les émotions mentalement. Évidemment, je n’ai jamais été dans cette situation. Maintenant, j’ai atteint un grand objectif, je ne sais pas comment je vais me sentir dans les prochains jours. J’espère qu’à partir de maintenant ce sera plus facile pour moi de participer aux grands tournois, maintenant que ma carrière a pris une autre tournure avec ce résultat. Je serai plus détendu et j’espère jouer plus relâché dans les tournois importants », s’est réjoui l’Autrichien en conférence de presse.