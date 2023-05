A moins d’une semaine du début de Roland‐Garros 2023 (28 mai au 11 juin), déjà marqué par l’ab­sence de Rafael Nadal, les consul­tants commencent à donner leurs pronos­tics. Et deux noms reviennent forcé­ment plus que les autres : Carlos Alcaraz et Djokovic.

Dans des propos rapportés par Eurosport UK, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman donne son avis.

« Je place­rais Alcaraz légè­re­ment devant Djokovic parce qu’il a plus joué et obtenu de bons résul­tats sur terre battue. Derrière, il y a Ruud, Tsitsipas, Rune, Sinner et Rublev qui sont tous d’ex­cel­lents joueurs de terre battue. Ils sont tous d’ex­cel­lents joueurs de terre battue. La force de la profon­deur est incroyable. Mais peu de joueurs peuvent battre Alcaraz sur terre battue. Il est telle­ment solide. Il sert mieux, plus fort et avec plus de préci­sion. Il ne fait pas d’er­reurs. Il se déplace incroya­ble­ment. Il varie, monte au filet, fait des amor­ties. Son coup droit et son revers du fond du court sont incroyables. Sinner peut‐il battre Alcaraz ? Oui. Djokovic peut‐il le faire ? Oui. Mais si je devais choisir un favori, je dirais Carlos. »