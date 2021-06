Le Grec était bien sur très malheu­reux mais s’il prend vrai­ment le temps d’ana­lyser sa rencontre, il y trou­vera aussi des motifs de satis­fac­tion pour conti­nuer à progresser.

Malgré cet exer­cice, il restera un mystère, un moment où le match a tourné : « J’ai commencé à jouer court. J’ai l’im­pres­sion que j’ai perdu un peu de mon rythme. Je ne sais pas pour­quoi vrai­ment. C’était très étrange étant donné que je commen­çais à trouver mon rythme, mes coups, mes mouve­ments sur le court étaient parfaits et tout d’un coup, j’avais froid et je n’étais plus là. Cela a été diffi­cile de réajuster mon jeu, j’ai l’im­pres­sion que j’ai un peu perdu mon jeu. J’aurais voulu comprendre pour­quoi c’est arrivé comme ça, et juste­ment changer le cours des choses. J’ai essayé de trouver la réponse pendant mon jeu, mais c’était diffi­cile, de trouver quelque chose »