Même s’il ne joue plus au tennis depuis près de 30 ans, Yannick Noah sera logi­que­ment l’une des attrac­tions de cette édition 2023 de Roland‐Garros, 40 ans après son titre décroché à la Porte d’Auteuil.

Interviewé par nos confrères argen­tins de La Nacion à quelques heures du début du tournoi, l’an­cien cham­pion trico­lore a évoqué de nombreux sujets comme celui du cas Novak Djokovic avec qui il ne se sent pas parti­cu­liè­re­ment proche.

« Djokovic ? Je ne me sens pas proche de lui, mais je ne sais pas pour­quoi. Les deux autres (Federer et Nadal) ont plus de charisme. Je ne me sens pas attiré par lui. Quand il gagne une balle de match, je n’ai pas de connexion avec lui. J’habite à Montmartre, je me promène et quel­qu’un me dit : ‘Hé Yannick, tu veux prendre un café avec moi ?’ Et je me demande pour­quoi les gens veulent se connecter. Avec Nole, je ne sais pas si cela pour­rait arriver. »