Après sa victoire au 1er tour en trois sets, Alexander Zverev s’est montré pour le moment très satisfait de sa saison, même s’il espère toujours ce premier titre en Grand Chelem.

« Cette année, je suis probablement le troisième joueur le plus performant en Grand Chelem, après Novak Djokovic et Dominic Thiem. Maintenant, ce que je veux, c’est en gagner un, puis en gagner plus d’un. À New York, j’étais à deux points de l’atteindre. J’étais très frustré, mais en même temps, cela m’a permis de voir à quel point je suis proche. J’avais une main sur le trophée, alors maintenant je suis pleinement conscient que je peux le faire. Nous verrons ce qui se passe ici à Roland-Garros, même si nous savons tous que ce n’est pas le Grand Chelem le plus simple pour moi, en raison des conditions et de la préparation que j’ai eues », a analysé l’Allemand.

Avec une demi-finale en Australie et une finale à New-York, on ne peut pas lui donner tord.