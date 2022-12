Nos confrères de SportSkeeda ont épluché le prize money de l’United Cup et son fonc­tion­ne­ment est assez original. Evidemment ce sont les gros qui sont les mieux rému­nérés. O

On rappelle que cette compé­ti­tion ne délivre aucun point ATP et WTA. C’est d’ailleurs pour cela que certains athlètes n’ont pas désiré y participer.

Pour revenir au prize money, une échelle a été mise en place suivant le classement.

Par exemple : Les joueurs n°1 et n°2 d’une équipe qui sont classés parmi les 10 premiers gagne­ront 200.000 dollars, tandis que ceux qui sont classés entre les numéros 11 et 20 rece­vront 100.000 dollars. Ainsi, Nadal, Swiatek, Sakkari, Tsitsipas, Fritz et Pegula, qui sont les meilleurs joueurs repré­sen­tant leur équipe et classés dans le top 10, rece­vront 200 000 $.

Un joueur classé entre les numéros 31 et 100 gagnera 15.000 dollars, tandis que ceux classés entre les numéros 101 et 250 gagne­ront 7.500 dollars. Les joueurs classés en dehors du top 250 rece­vront 6 000 $.