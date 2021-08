Consultante pour l’émis­sion « Les grandes gueules du sport » sur RMC Sport, Marion Bartoli a évoqué l’im­mense diffi­culté pour Novak Djokovic de décro­cher un 21e titre du Grand Chelem ainsi qu’un histo­rique Grand Chelem calen­daire. Selon la lauréate de Wimbledon 2013, la pres­sion sera gigantesque.

« Ça va être pour lui le Grand Chelem le plus dur à aller chercher, et de loin »

« Il n’est pas à l’abri d’un élément exté­rieur comme ce fut le cas avec sa disqua­li­fi­ca­tion l’année dernière. Pour lui, la pres­sion va être énorme abso­lu­ment colos­sale. Le public est de retour et est‐ce qu’il va juste­ment supporter Novak dans cette quête de l’Histoire ou est‐ce qu’il va fina­le­ment prendre fait et cause pour les outsi­ders ? Ça aussi, ça va jouer un grand rôle. On sait que Novak est certes capable de se trans­cender dans l’ad­ver­sité mais, quand même, ça lui pèse d’avoir systé­ma­ti­que­ment le public conte lui. On l’a vu en finale de Wimbledon, les spec­ta­teurs étaient à fond pour Berrettini sans parler de la finale 2019 face à Roger Federer. Je pense qu’au bout d’un moment, tout cela l’use. […] Il y a beau­coup d’élé­ments, beau­coup de barrière et de haies qu’il va devoir fran­chir, et bien évidem­ment qu’il est capable de le faire, mais, atten­tion, ça va être pour lui le Grand Chelem le plus dur à aller cher­cher, et de loin. »