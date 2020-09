Le « patron du tour » n’a pas vraiment apprécié la gestion des cas Covi19 que ce soit à Cincinnati comme pour l’US Open avec l’affaire des frenchies. Il a donc en quelque sort tapé du poing sur la table en conférence de presse après sa victoire facile face à Struff : « Je ne peux pas être satisfait de la façon dont le cas des Français a été géré. Cela avait été aussi le cas avec Pella et Dellien. Entre le cas des français et celui de Pelle et Dellien, il y a trop d’incohérence. La communication n’est pas bonne du tout même si je comprends que la décision n’appartient pas à l’ATP ou l’USTA. En tout cas, nous devons tous apprendre de ce qui se passe ici » a expliqué le Serbe se projetant déjà sur la suite de la saison : « Pour ce que j’en sais, nous devrions reconduire l’expérience de la bulle à Rome et à Roland-Garros. Mais il faudra faire différemment qu’ici. Dans le deuxième hôtel, j’ai appris qu’il y avait des cérémonies de mariage, des clients, que la moitié de l’hôtel ouvert au public. En quoi est-ce une bulle ? Il faudra tirer de tout ça les bons enseignements. »