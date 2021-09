Il y a des moments qui sont histo­riques, qui impriment le temps.

Le choc prévu dans la nuit de vendredi à samedi entre Novak Djokovic et Alexander Zverev devrait s’ins­crire dans cette dyna­mique pour toutes les raisons que nous connaissons.

Alors, il ne peut y avoir d’ex­cuses, c’est le moment de boire un café corsé, de préparer un coussin moel­leux pour s’ins­taller dans son canapé. Il y a ceux qui auront vécu ce moment et ceux qui seront restés dans les bras de Morphée.

Difficile en revanche de faire un choix pour dési­gner le vain­queur, sauf à donner un tout petit et léger avan­tage au Serbe qui joue pour l’his­toire éter­nelle et qui possède une expé­rience inégalable.

Mais cela n’est peut‐être pas grand chose face à un Zverev impres­sion­nant, délesté d’un poids depuis qu’il se balade avec une breloque en or autour du coup depuis Tokyo et les Jeux.

Bref, quand on aime le tennis, on est juste heureux, excité et enthou­siaste à l’idée d’as­sister au duel, près à bondir et applaudir, prêt pour un rendez‐vous histo­rique avant le suivant et la grande finale…