Après sa quali­fi­ca­tion en finale suite encore à un « combat » assez incroyable, Leylah Fernandez est revenue sur une carrière qui a failli ne pas commencer du tout.

« Beaucoup de gens doutaient de moi, de ma famille et de mes rêves. Ils n’ar­rê­taient pas de dire que je ne serai pas une joueuse de tennis profes­sionnel, que je devrais arrêter et pour­suivre mes études. Je me souviens d’un profes­seur qui était en fait très drôle fina­le­ment, mais je ne pensais pas cela à l’époque. Maintenant j’en ris », a expliqué la Canadienne.

« Elle m’avait expliqué que je devais arrêter de jouer au tennis, que je n’y arri­verai jamais, et de me concen­trer unique­ment sur l’école. Au final, je suis juste contente qu’elle m’ait dit ça parce que chaque jour j’ai cette phrase dans ma tête et je me dis que je vais conti­nuer, que je vais aller jusqu’au bout de mon rêve. »