📊 Les cinq matchs les plus longs de la carrière de Jannik Sinner :

❌ 5h26 : perd vs Altmaier (RG 2023)

❌ 5h15 : perd vs Alcaraz (US 2022)

❌ 4h41 : perd vs Zverev (US 2023) 🆕

❌ 4h00 : perd vs Tsitsipas (OA 2023)

❌ 3h55 : perd vs Shapovalov (OA 2021)pic.twitter.com/CQWkiStsKr