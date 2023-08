Gagner un match en Grand Chelem à 38 ans n’est pas anodin.

Tombeurs respec­tifs de Yoshihito Nishioka et Facundo Diaz Acosta, tous les deux en trois sets, Stanislas Wawrinka et John Isner sont devenu les deuxième et troi­sième joueurs les plus âgés à remporter un match à l’US Open depuis 1978.

Ils font mieux que Roger Federer, vain­queur d’un match à 38 ans à l’US Open (en attei­gnant les quarts de finale de l’édi­tion 2019). Jimmy Connors reste en revanche devant dans le domaine.

[#Update] Les joueurs les plus âgés à avoir remporté un match à l’US Open depuis 1978 :

🇺🇸 Jimmy Connors – 40 ans

🇨🇭 Stan Wawrinka – 38 ans et 5 mois 🆕

🇺🇸 John Isner – 38 ans et 4 mois 🆕

🇨🇭 Roger Federer – 38 ans



✍️ Âge lors de l’ul­time victoire https://t.co/eTpUlAzdgi — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 30, 2023

Pour rappel, John Isner dispute le dernier tournoi de sa carrière.