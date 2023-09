Personnage bien connu du tennis trico­lore pour avoir notam­ment été capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Jean‐Paul Loth, consul­tant pour Eurosport durant cette quin­zaine de l’US Open, s’est exprimé sur les critiques liées au tennis féminin en prenant pour exemple la Biélorusse et 2e mondiale, Aryna Sabalenka, actuel­le­ment opposée à la fran­çaise Clara Burel au 3e tour.

« Le tennis féminin a été critiqué d’une manière tout à fait désor­donnée pendant des années parce que quand vous voyez jouer Sabalenka, elle joue comme un homme. Elle sert puis­sam­ment, elle frappe puis­sam­ment du fond du court, elle rentre dans le terrain. Et quand vous n’avez pas la puis­sance et les qualités physiques de cette jeune femme, vous ne pouvez pas jouer exac­te­ment comme les hommes, car vous manquez beau­coup de balles. Et comme tout le monde voulait s’acharner à imiter Serena Williams et bien cela ne marche pas aussi faci­le­ment, il faut avoir les qualités physiques. »