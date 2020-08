38e joueuse mondiale et huitième de finaliste en 2017, Julia Goerges ne participera pas à l’US Open du 31 août au 13 septembre 2020. L’Allemande ne préfère prendre aucun risque pour elle et son équipe compte tenu de la situation sanitaire actuelle et redoute la mise en place d’une quarantaine à son retour en Europe. Après Ashleigh Barty, Qiang Wang et Anastasia Pavlyuchenkova, c’est la quatrième joueuse du top 40 a déclaré forfait pour le Grand Chelem new-yorkais.

.@juliagoerges nimmt aufgrund von Sicherheitsbedenken für sich und ihr Team nicht an den US Open teil. Außerdem ist laut ihrer Managerin immer noch nicht klar, ob Spieler/innen anschließend in Europa in Quarantäne müssen. — Moritz Lang (@Sky_Moritz) August 6, 2020