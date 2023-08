L’histoire est belle pour Benjamin Bonzi.

Auteur d’un excellent début de saison (3e tour à l’Open d’Australie et fina­liste à Marseille) avant d’être retardé par deux bles­sures, le Tricolore, qui n’avait plus remporté deux victoires de rang depuis février, a réalisé une sacrée perfor­mance ce mercredi en élimi­nant le local et 30e joueur mondial, Christopher Eubanks, quart de fina­liste à Wimbledon et véri­table sensa­tion de l’été : 7–6(6), 2–6, 6–2, 7–6(7), après 3h de jeu.

Pourtant programmé sur le bouillant court numéro 17 face à un joueur améri­cain, le 108e mondial n’a jamais semblé perturbé, ni par l’am­biance ni par le jeu explosif et offensif de son adver­saire. Extrêmement solide sur sa mise en jeu durant l’en­semble de la rencontre (19 aces et 80% de points remportés derrière sa première balle), Bonzi peut viser plus loin puis­qu’il affron­tera le tombeur surprise de Stefanos Tsitsipas, Dominik Stricker, pour une place en 8e de finale.