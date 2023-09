« Djokovic a montré pour­quoi il est le meilleur joueur de tous les temps », a déclaré Laslo Djere qui a néan­moins exprimé un regret après sa défaite en cinq sets contre son compa­triote au 3e tour de l’US Open, en ayant mené deux manches à rien.

« Si je refais le match, là tout de suite, je me dis que j’ai commis une erreur en me mettant à être plus agressif dans les troi­sième et quatrième sets. Vers la fin de la cinquième manche, dans les derniers jeux, j’ai ralenti la vitesse de ma balle un peu et ça a fonc­tionné. Dans les échanges à vive allure, il est le meilleur au monde, il savait parfai­te­ment comment utiliser la vitesse de mes coups. Et puis il a pu aussi s’adapter en allant plus fréquem­ment le long de la ligne avec son revers. D’un autre côté, je sentais que physi­que­ment je n’avais plus trop d’énergie donc c’est aussi pour ça que j’ai essayé d’écourter les échanges, ce qui est incroya­ble­ment diffi­cile à accom­plir contre lui. Mais oui, j’aurais dû jouer de manière un peu plus passive. »