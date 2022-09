S’il a perdu le match de l’année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a démontré une nouvelle fois toute sa classe sur ses réseaux sociaux, malgré son immense déception.

« J’ai laissé tout ce que j’avais sur le terrain, mais ça ne devait pas se faire. L’atmosphère et le soutien étaient quelque chose de spécial que je n’ou­blierai jamais. Ça fait mal, mais on se remet au travail et on passe au suivant. Carlos Alcaraz, féli­ci­ta­tions, c’était une bataille incroyable ! Bonne chance pour le reste du tournoi », a écrit l’Italien.

Le jeune espa­gnol lui a alors répondu à rival avec un grand respect égale­ment : « Tu méri­tais la victoire autant que moi. Beaucoup d’autres à venir, toujours un plaisir de jouer contre toi. »

Ces deux‐là risquent se retrouver à de nombreuses reprises dans les dix voire quinze années à venir. Pour notre plus grand plaisir.