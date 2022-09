En quête d’un 12e trophée depuis Madrid 2021, Aryna Sabalenka se voyait aller au bout dans cet US Open. Après avoir été stoppée en demi‐finales par la numéro 1 mondiale au terme d’une bataille en trois sets, la Biélorusse est apparue un peu atteinte en confé­rence de presse, avec un look un peu étrange, sans doute pour cacher sa tris­tesse.

« Mon équipe ne cesse de me dire que je dois être fière de moi, de ce que j’ai fait ces derniers mois. Mais je ne le ressens pas comme ça. J’ai l’im­pres­sion qu’au cours de ces trois demi‐finales, j’ai eu telle­ment d’op­por­tu­nités et que je ne les ai pas utili­sées. J’essaie de penser que tout arrive pour une raison, et je suppose que ça me rend vrai­ment plus forte. Je pense que lors de la prochaine demi‐finale, je serais beau­coup plus forte en tant que joueuse », a déclaré Sabalenka.