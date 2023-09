Tombeuse de la lauréate de Wimbledon, Marketa Vondrousova, en quarts de finale de l’US Open (6−1, 6–4, en 1h21), Madison Keys se retrouve dans le dernier carré en Grand Chelem pour la cinquième fois de sa carrière. L’Américain de 28 ans avance sans faire de bruit et défiera la future numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka pour une place en finale.

« Honnêtement, c’est génial. J’adore le fait que plus personne ne parle de moi. Je n’ai plus de demandes de la presse. Cela me soulage de beau­coup de choses. J’arrive et je repars sans me plaindre. Si vous voulez conti­nuer à ne pas parler de moi, j’en serais ravie (Rires) », a déclaré la 17e joueuse mondiale en confé­rence de presse.