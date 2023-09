La finale entre Alcaraz et Djokovic est déjà devenu le match que tout le monde attend. Les deux joueurs aussi attendent cette finale impa­tiem­ment, même si pour l’instant il reste un petit bout de chemin. En effet, avant de se rencon­trer, Alcaraz devra affronter Medvedev et Djokovic retrou­vera Shelton en demi‐finale. Alcaraz s’est exprimé en confé­rence de presse sur cette finale potentielle :

« Il est évident qu’on est plus proches qu’au début du tournoi. Nous ne sommes plus qu’à un match de cette finale poten­tielle (sourire). Ce serait formi­dable de jouer une finale contre Novak ici à New York, mais nous avons tous les deux des demi‐finales très diffi­ciles, alors on verra bien. Mais il est évident que nous sommes tous les deux à la recherche de cette finale potentielle. »