L’entraineur de Borna Coric est jeune, et surtout c’est un ami proche du Croate. Interrogé par nos confrères de Sportklub, il veut que Borna profite du moment, de la confiance accu­mulée pour réaliser de grandes choses à l’US Open.

« Nous avons mis de côté ce qui s’est passé pour l’ins­tant et nous nous sommes tournés vers l’US Open. Il faut en profiter main­te­nant qu’on a attrapé une bonne vague, d’au­tant plus qu’on s’est battu, travaillé dur et souf­fert toute l’année pour arriver à cette situa­tion. Il a besoin de profiter de l’élan, d’avancer à un rythme tout aussi soutenu, et puis il sera temps de faire la fête. Le tirage n’est pas facile, mais nous allons y aller match par match. On peut voir d’après les résul­tats qu’il y a beau­coup de bons joueurs, chaque semaine quel­qu’un d’autre peut remporter le titre. Je pense que Borna retrouve la fougue et l’énergie qu’il avait avant, qui était de « manger » un adver­saire quand il se sent vulné­rable. Il a peut‐être perdu cela parce qu’il n’a remporté aucune victoire, et main­te­nant je peux voir à nouveau dans ses yeux qu’il a faim »