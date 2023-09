Si Daniil Medvedev est mené 5–9 dans ses face‐à‐face avec Novak Djokovic, il mène en revanche 5–3 lorsque le Serbe est numéro 1 mondial. Une statis­tique poten­tiel­le­ment surpre­nante que le Russe a commentée avant de retrouver l’homme aux 23 titres du Grand Chelem en finale de l’US Open ce dimanche (à 22h, heure française).

« Ce que vous dites sur cette statis­tique est drôle parce qu’il il n’est toujours pas numéro 1 (Djokovic le sera lundi, ndlr). Mais, si on veut plai­santer, je vais me dire c’est comme si je jouais contre le numéro 1 mondial. D’une manière géné­rale, je ne sais pas pour­quoi les statis­tiques sont ainsi. Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec ce qui se passe durant nos matchs. Comme je l’ai dit, dimanche, je me ficherai de savoir s’il est numéro 1 ou numéro 2. C’est Novak Djokovic et je veux essayer de gagner (sourire). »