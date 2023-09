Une enquête menée par Research Without Barriers sur le tennis amateur améri­cain fait beau­coup parler ces dernières semaines. 71% des personnes inter­ro­gées pensent pouvoir gagner un jeu contre un joueur profes­sionnel, 82% d’entre elles étant âgées de 18 à 24 ans. Et ce n’est pas tout : près de la moitié (47%) des amateurs de plus de 55 ans pense pouvoir gagner un jeu contre un professionnel…

Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou explique pour­quoi ces résul­tats sont insen­sées en appor­tant des arguments.

« Un amateur ne peut pas gagner un jeu contre un joueur profes­sionnel. C’est impos­sible. Il y a une diffé­rence de niveau excep­tion­nelle. Quand tu joues face à un membre du top 100, tu sens la balle la qualité incroyable sur ta raquette. Deuxièmement, pour gagner un point, ils doivent faire une erreur ou tu dois faire un coup gagnant. Mettre un coup gagnant face à un pro’, bonne chance ! Troisièmement, tu penses que tu peux frapper un super coup gagnant mais ils seront sur la balle faci­le­ment et ils vont te renvoyer un magni­fique coup derrière. Quatrièmement, ils sont régu­liers. Ils ne font pas d’er­reurs. S’ils décident de ne pas faire de faute, ils n’en font pas. Et enfin, le service. Essaye de retourner un service de pro’ et tu vas comprendre ce que c’est. Quand tu regardes du tennis à la télé­vi­sion, tu te dis : ‘je peux jouer avec eux.’ Parce que cela paraît facile. Mais cela paraît facile parce qu’ils sont géniaux. »