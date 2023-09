Sur le plateau d’Eurosport, Arnaud Clément a insisté sur la néces­sité de ne pas mini­miser les perfor­mances de Novak Djokovic, présent dans toutes les finales de Grand Chelem cette année. Le consul­tant s’est égale­ment projeté sur le choc à venir entre le Serbe et Daniil Medvedev, programmé ce dimanche à 22h, heure française.

« On répète souvent les mêmes choses sur lui depuis long­temps. Mais c’est impres­sion­nant. Cette année les condi­tions sont extrê­me­ment éprou­vantes. Et il est encore là. À 36 ans. Ce n’est pas rien. Il est revenu d’un match où il était mené deux sets à zéro. Il repro­duit les mêmes perfor­mances comme si c’était normal et du coup, on finit aussi par trouver ça normal. On serait surpris qu’il perde avant la finale. Même s’il sera favori, la marge ne sera pas si impor­tante que ça face au Medvedev qu’on a vu depuis le début de la quinzaine. »