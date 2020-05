Alors que l’information concernant un possible déménagement de l’US Open vers Indian Wells devenait persistante, le directeur exécutif de l’USTA a donné une interview au magazine Inside Tennis afin de clarifier la situation de l’US Open. « Il y a vraiment trop de spéculations, nous en saurons tellement plus en juin. J’en profite aussi pour préciser qu’aucune décision officielle n’a été prise concernant Indian Wells. Quoi que nous fassions, nous devrons le faire en harmonie avec les propriétaires d’Indian Wells, l’ATP et la WTA. Enfin, il en va de même sur la questions de jouer avec ou sans spectateurs » a déclaré Michael Dowse tout en précisant que les organisateurs avaient en tête trois priorités : « Nous voulons tous que l’US Open ait lieu et nous sommes prêts à contribuer à l’augmentation des tests et à aider les joueurs à entrer et à sortir du pays. Nous avons trois priorités : la santé et le bien-être des joueurs, du personnel, des fans et de toutes les personnes impliquées, ce qui est bon pour le tennis et enfin l’impact financier. »

Enfin Michael Dowse a aussi clairement expliqué que le sujet US Open était pris très au sérieux par le pays et qu’au même titre que les autres grandes ligues, il était en étroite communication avec la Maison Blanche.