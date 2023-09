Très humble au sujet de sa parti­ci­pa­tion à la Coupe Davis après sa défaite en trois sets contre Grigor Dimitrov au deuxième tour de l’US Open, Andy Murray, très déçu de sa perfor­mance, s’est égale­ment posé des ques­tions sur son avenir au micro de la BBC Radio 5 Live.

« A Wimbledon, j’ai senti que j’étais proche et quand j’ai bien réfléchi, j’étais proche de faire un très bon parcours. Mais ici, non. Il est évident qu’en termes de perfor­mance aujourd’hui, j’étais loin du compte. Même si j’avais joué contre un joueur moins bien classé, il n’y a aucune garantie que je gagne­rais si je jouais à ce niveau. Alors oui, je suis loin de faire ce que j’ai­me­rais faire. Je dois décider si les perfor­mances et les résul­tats que j’ob­tiens en valent la peine. Je continue à progresser du point de vue du clas­se­ment, c’est donc une chose posi­tive, mais j’ai­me­rais avoir de meilleures perfor­mances lors des grands événements. »