Malgré sa défaite face à Lloyd Harris, Reilly Opelka a réalisé un été très effi­cace, il a atteint la finale de Toronto et atteint le meilleur clas­se­ment de sa carrière. Il a aussi mesuré ce qui peut faire la diffé­rence entre le Top 5 et tous les autres : « Il faut bien sur être attentif à ce que font les meilleurs. Ce sont des petites choses mais au final cela peut faire la diffé­rence. Par exemple ; Novak apporte ses propres repas à la cantine, il a son cordeur personnel à l’année. Tous ces joueurs dépensent aussi beau­coup d’argent pour obtenir des statis­tiques, des données pour bien préparer leurs duels, tout cela contribue à être plus profes­sionnel, plus effi­cace, plus perfor­mant »