Avec les élimi­na­tions de Clara Burel et d’Arthur Rinderknech, c’est désor­mais offi­ciel : aucun joueur fran­çais n’aura passé la première semaine de l’US Open. Interrogé par L’Equipe, Paul‐Henri Mathieu, respon­sable du haut niveau à la FFT, a voulu rester positif mais en refu­sant de se mouiller.

« On n’est pas loin, mais loin en même temps. Mais si les étran­gers y arrivent, il n’y a aucune raison que nous n’y arri­vions pas. Il faut avoir cet état d’es­prit positif, conqué­rant. C’est possible, le circuit est vrai­ment ouvert. Il y a des places à prendre, il faut bosser. Il n’y a pas de miracle. Et en ce qui concerne la loco­mo­tive, ce n’est pas à moi de dire qui va être top 10 ou top 15. Ce sont eux qui doivent montrer qui va l’être. Moi, je suis persuadé qu’il y a des joueurs qui peuvent arriver dans les quinze meilleurs du monde. Ce n’est pas à moi d’être persuadé, c’est à eux. Voilà. »