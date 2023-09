Connue pour son tempé­ra­ment de feu sur le court, Jelena Ostapenko a évoqué dans des propos rapportés par L’Equipe sa person­na­lité appa­rem­ment tota­le­ment diffé­rente en dehors du court.

« Oui, je sens que je suis un peu diffé­rente. Ce qui est certain, c’est que je suis complè­te­ment diffé­rente sur un court et dans la vie. Dans la vie, je suis bien plus calme, très posi­tive. Je pense que je suis plutôt marrante. En tout cas, mes amis me trouvent drôle (rires). »

A noter qu’en huitièmes de finale de l’US Open, la lauréate de Roland‐Garros 2017 va affronter la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, qu’elle a battue trois fois en autant de confrontations.