En confé­rence de presse après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech (3−6, 6–3, 6–1, 7–5, en 2h36 de jeu), Andrey Rublev, souvent expressif sur le terrain, a fait une décla­ra­tion inté­res­sante sur la notion de « peur » pour un joueur de tennis professionnel.

« La pres­sion est toujours là, on a toujours envie de bien faire. C’est un jeu, tout peut arriver, mais vous allez toujours en gagner et perdre, cela fait partie du jeu. Il y a des jours où vous êtes plus proche de la bonne menta­lité et d’autres où vous ne l’êtes pas, la clé est de trouver cet équi­libre. La peur est votre amie, tout dépend de la manière dont vous la gérez. Parfois, ce senti­ment vous rend plus actif, plus motivé, il est normal d’avoir peur, cela fait partie de notre vie », a expliqué le 8e mondial qui affron­tera en huitièmes de finale Jack Draper, tombeur de Michael Mmoh en quatre sets (6−4, 6–2, 3–6, 6–3).