Raducanu : « Si je perds 2000 points, tant pis, je recommencerais à zéro, je me suis qualifiée et j’ai gagné l’US Open, donc je peux recommencer depuis le début, je n’ai pas peur de ça »

En confé­rence de presse avant son choc face à Serena Williams à Cincinnati, Emma Raducanu, actuel­le­ment 13e mondiale, a évoqué avec calme et séré­nité la possi­bi­lité de perdre les 2000 points de son impro­bable titre à l’US Open en 2021.

« Si je perds 2000 points, tant pis, je recom­men­ce­rais à zéro. Je sais que je peux faire quelque chose que personne d’autre n’a fait. Je me suis quali­fiée et j’ai gagné l’US Open, donc je peux recom­mencer depuis le début, je peux repartir de zéro et je n’ai pas peur de ça », a assuré la Britannique de 19 ans.