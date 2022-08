Monfils zappe encore la Coupe Davis, l’équipe de France est connue

Les compo­si­tions des équipes pour la phase de groupes de la Coupe Davis (du 13 au 18 septembre) sortent petit à petit ce lundi.

Celle de l’équipe de France est désor­mais connue avec une fois de plus, l’ab­sence de Gaël Monfils à souli­gner. Il faut dire que le Parisien, contraint de rentré en France après son abandon à Montréal et déjà très incer­tain pour l’US Open (29 août au 11 septembre) ne sera pas forcé­ment remis de sa bles­sure au talon dans un mois.

Sébastien Grosjean a donc choisi Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino et Nicolas Mahut pour défier l’Allemagne, l’Australie et la Belgique à Hambourg.

Richard Gasquet et Pierre‐Hugues Herbert ne seront donc pas non plus de la partie.

Sortir de cette poule C s’an­nonce forcé­ment difficile.