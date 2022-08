Rick Macci, sur l’absence de Djokovic : « C’est une blague et cela n’a aucun sens, vraiment aucun. C’est tellement mauvais pour le tennis »

Ancien entraî­neur d’une pléiade de grands joueurs comme Serena Williams, Maria Sharapova, Andy Roddick ou encore Mary Pierce, et désor­mais simple direc­teur de son académie, Rick Macci, inter­rogé par le site Mykhel sur l’ab­sence de Novak Djokovic de l’US Open, s’est montré très déçu et critique envers son gouvernement.

« Je n’aime pas ça, c’est telle­ment mauvais pour le tennis. Je n’en perds pas le sommeil, mais il a joué l’année dernière et le COVID était pire. Il a joué l’année précé­dente, et le COVID était bien pire. Maintenant, c’est dans le rétro­vi­seur, mais il n’est pas vacciné, ils ne laissent pas les gens entrer dans le pays, c’est une blague. Ça n’a aucun sens, vrai­ment aucun. C’est le gouver­ne­ment. Je ne pense pas que le tennis ait quelque chose à voir avec ça. C’est le gouver­ne­ment, vous devez être vacciné pour venir ici, c’est malheu­reux. Cela s’ap­plique, à mon avis, non seule­ment au meilleur joueur du monde, mais aussi à beau­coup d’autres personnes qui ne sont pas vacci­nées, qui ont peut‐être été touchées dans leurs affaires, qui ont rendu visite à des parents ou autre. C’est juste que Djokovic, qui, selon moi, restera le plus grand joueur à avoir jamais tenu une raquette, sera au centre des préoc­cu­pa­tions s’il est auto­risé à parti­ciper à des tour­nois. Il semble que si vous ne vous faites pas vacciner, qui sait où cela va aller. Je n’y suis pas favo­rable et je pense qu’ils auraient dû faire une excep­tion spéciale, mais s’ils le font pour lui, ils doivent le faire pour tout le monde. »