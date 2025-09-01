Battu par Jannik Sinner au premier tour de Roland‐Garros (6−4, 6–3, 7–5) et donc par Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open (7–6[3], 6–3, 6–4), Arthur Rinderknech a parlé des deux meilleurs joueurs actuels à L’Equipe.

« À l’heure actuelle, ils ont un petit truc en plus. Dans les moments impor­tants, ça ne flanche pas, c’est même encore plus fort, encore plus rapide. Évidemment que la marche est très, très haute contre ces deux joueurs. Comme à Roland, je ne prends pas 1, 1 et 2. Je suis sur des tie‐breaks, je suis sur des fins de set, ce n’est pas très loin. Par‐ci par‐là, j’ai l’im­pres­sion que j’ai une petite occa­sion de breaker, mais les mecs ne laissent pas beau­coup de place. Ça donne envie de conti­nuer à se chal­lenger pour se rappro­cher ou les titiller encore plus. Ça fait deux fois que je prends trois sets zéro, sur trois sets serrés, mais je me dis que je serai capable de prendre un set et on verra après. »





