Le sort et les perfor­mances de chacun ont fait que Daniil et Andrey vont s’af­fronter pour une place en demi‐finale. Ce sera forcé­ment un match spécial puisque comme le rappelle Andrey, les deux hommes sont très proches, de véri­tables amis ;

« C’est un peu comme une famille. Je suis le parrain de sa fille. Nous avons construit notre rela­tion grâce au tennis. Maintenant, c’est plus grand que le tennis. Nous nous connais­sons depuis l’âge de 6 ans. Quand on passe du temps avec lui, on s’amuse toujours »

En terme de duels, les deux cham­pions se sont joués 7 fois et Daniil mène 5 à 2. A noter qu’ils se sont toujours affrontés sur dur.