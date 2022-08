Steve Johnson : « C’est un peu fou de ne pas laisser entrer Djokovic aux États‐Unis »

De passage sur le podcast de Craig Shapiro, Steve Johnson n’a pas pu échapper à la fameuse ques­tion sur l’ab­sence de Novak Djokovic à l’US Open à cause de son statut de non‐vacciné contre le Covid. Se montrant très prudent sur un sujet réputé sensible, l’ac­tuel 115e mondial a malgré tout qualifié « d’un peu folle » la déci­sion de ne pas accepter le Serbe sur le terri­toire nord‐américain.

« Oui, vous savez, je pense que c’est extrê­me­ment malheu­reux. Vous savez, je ne vois pas… Je pense que c’est un peu fou de ne pas le laisser entrer aux États‐Unis et jouer. Mais encore une fois, c’est mon opinion, vous savez, je ne suis pas quel­qu’un au sommet qui fait les règles. Je comprends, je comprends pour­quoi les règles sont appli­quées. Je comprends tout ça, vous savez, je, je comprends tout à fait. Mais main­te­nant que nous en sommes à deux ans et demi, ça semble un peu fou de ne pas le laisser entrer et je ne pense pas que les direc­tives seront modi­fiées avant l’Open pour le laisser entrer, malheureusement. »