Facile vain­queur de l’Italienne Jasmine Paolini (6−3, 6–0) au premier tour de l’US Open ce mardi, Iga Swiatek est revenue en confé­rence de presse sur une campagne publi­ci­taire de son équi­pe­men­tier à Times Square où la numéro une mondiale appa­rait sur un immense écran. Une nouveauté pour la Polonaise qui semble savourer cette notoriété.

« Je l’ai vu sur des photos. Je suis allé deux fois à Times Square dans ma vie, et c’était bizarre. Ouais, je vais appré­cier ça juste à partir de mon télé­phone. Mais en fait, ouais, je suis assez contente de cette campagne publi­ci­taire. Et c’est proba­ble­ment l’en­droit le plus popu­laire où j’ai pu voir mon visage. Donc c’est assez incroyable. J’essaie juste d’en profiter parce que je me souviens de moments où c’était assez diffi­cile pour quiconque de me voir ou de m’en­tendre. Oui, ça montre les progrès que j’ai fait sur le court, mais aussi en dehors du court, que je suis dans une telle posi­tion. Donc je suis assez reconnaissante. »