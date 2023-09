Adrian Mannarino et son jeu si atypique a tout tenté pour emmener Frances Tiafoe dans une cinquième manche déci­sive, ce vendredi au 3e tour de l’US Open, mais le Français s’est malheu­reu­se­ment incliné face au 10e joueur mondial après une très belle rencontre : 6–4, 2–6, 6–3, 7–6(6), en 3h de jeu.

Au micro du stade quelques secondes après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open, Frances Tiafoe a notam­ment été inter­rogé sur le style de jeu du Tricolore. Et sa réponse est assez révé­la­trice de ce que fait subir Manna à ses adver­saire tout au long de la saison.

« Il est telle­ment ennuyeux à jouer. Il envoie la balle dans tous les sens. C’est telle­ment lent. On le regarde et on se demande ce qu’il fait. Mais c’est telle­ment effi­cace… Il est super dur. Je suis content que le match soit terminé. Il est très agaçant à affronter. »