Longuement inter­rogé par La Nacion avant son entrée en lice à l’US Open (tournoi qu’il a remporté en 2016) prévue ce mardi contre le Japonais Yoshihito Nishioka, Stanislas Wawrinka a évoqué son enfance mais aussi l’im­pact du Big 4 sur son développement.

« Faire partie de cette géné­ra­tion, avec les trois grands, Federer, Nadal et Djokovic, ou les quatre grands avec Murray, m’a défi­ni­ti­ve­ment poussé à m’amé­liorer. Je n’avais pas le choix. Je n’avais pas d’autre solu­tion. Si je voulais gagner quelque chose et devenir un meilleur joueur de tennis, je devais m’amé­liorer. Je devais me dépasser. Ce sont trois joueurs qui détiennent tous les records de l’his­toire du tennis. Alors, bien sûr, c’était très diffi­cile. Mais pour moi, c’était toujours extra­or­di­naire d’avoir l’oc­ca­sion de jouer contre eux, d’es­sayer de les battre et de les regarder. Je suis aussi un grand fan de tennis en général, donc j’aime toujours regarder les meilleurs joueurs jouer et c’est ce que j’ai fait. »