Après avoir remporté son premier tour face à sa compatriote Kristie Ahn (7-5, 6-3), Serena Williams s’est rangée du côté de Novak Djokovic en conférence de presse d’après-match.

« Je serais très intéressée d’en apprendre un peu plus sur l’association des joueurs de Novak Djokovic parce que je pense que je ne peux pas vraiment avoir une opinion sans en savoir plus. Je suis évidemment toujours Team Djokovic, mais en même temps que je suis sur le WTA Tour depuis 30 ans et je sais ce qu’il s’y passe. J’aimerais oui…Je ne peux pas commenter pour l’instant. Je pense vraiment qu’il a des opinions fortes qui sont souvent vraies », a déclaré l’Américaine.

Un soutien de poids pour le Serbe.