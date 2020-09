Sacrée scène Porte d’Auteuil. Et quel match entre Kiki Bertens et Sara Errani. Après plus de 3h de jeu, la Néerlandaise s’est imposée en remportant 9-7 la dernière manche. Les deux joueuses ont été incapables de tenir leurs jeux de services et se sont breakées…24 fois !

Epuisée et apparemment blessée, Kiki s’est effondrée en fin de match. Elle est ensuite restée longuement sur sa chaise en pleurant pendant que le kinésithérapeute la soignait. Elle a fini par être évacuée du court en fauteuil roulant.

L’Italienne, furieuse et estimant que son adversaire simulait, a lâché une insulte inutile de traduire avant de s’en aller aux vestiaires…