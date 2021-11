Le duel monte d’un cran et Djokovic est plus offensif. Le public commence aussi à pousser le numéro 1 mondial. Et même si les deux cham­pions cherchent le coup dur et à écourter les échanges, on a aussi le droit à quelques beau rallyes.

Ce set est plus inté­res­sant que le précé­dent, le Serbe est plus entre­pre­nant et Daniil comme à son habi­tude se « contente » un peu trop à défendre.